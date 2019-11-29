«Домашній інтернет» від Київстар підключив вже мільйон українців

«Домашній інтернет» від національного телеком-оператора "Київстар" підключив вже мільйон українців.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“До послуг широкосмугового фіксованого доступу до мережі інтернет, що надає національний телеком-оператор “Київстар”, підключився мільйонний споживач”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Київстар надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет за технологією Fiber to the Building (FTTB). Цей сервіс було запущено у 2010 році під брендом “Домашній інтернет” і за цей час він став доступним вже у 120 містах України. Мережа охоплює 42 тисячі багатоповерхових будинків, де розташовано понад 4,2 млн. квартир.

За словами керівника департаменту фіксованого зв’язку Київстару Сергія Сухорука, компанія продовжує розвивати послуги широкосмугової передачі даних, адже завдяки цьому може пропонувати абонентам унікальні пакети послуг, які поєднують фіксований та мобільний зв’язок, у тому числі на базі технології 4G/LTE. “Тільки за останні 2 роки компанія інвестувала в розбудову мережі «Домашнього інтернету» понад 150 млн гривень”, - зазначив він.

У пресслужбі розповіли, що основними перевагами «Домашнього інтернету» від Київстар є швидкість до 1000 Мбіт/сек., прості тарифні плани вартістю від 100 грн, а також конвергентне рішення - “Все разом”, яке включає в себе мобільний зв'язок, «Домашній інтернет» і “Київстар ТБ”. Додатковими перевагами є можливість економити до 50% від вартості послуг, зручність у керуванні усіма сервісами через мобільний додаток «Мій Київстар» та єдиний спосіб оплати - з мобільного рахунку. На сьогодні вже понад 600 тисяч українців обрали для себе пропозицію «Все разом», повідомили в компанії.

Фото: Київстар