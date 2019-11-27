Київстар спростив підключення до «Віртуальної мобільної АТС»

Національний телеком-оператор “Київстар” спростив процедуру підключення послуги “Віртуальна мобільна АТС” для абонентів малого, середнього і великого бізнесу.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар спростив процес підключення для абонентів малого, середнього і великого бізнесу - тепер базовий набір функцій послуги «Віртуальна мобільна АТС» доступний кожному корпоративному абоненту”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що віртуальна мобільна АТС — це автоматична телефонна станція, якою користуються понад 80 000 корпоративних клієнтів у мережі Київстар, і переконані, що ця послуга допоможе будь-якій компанії поліпшити взаємини зі своїми клієнтами і оптимізувати бізнес-процеси.

Йдеться, зокрема, про можливість автоматизації процесу розподілу дзвінків, скорочення кількості пропущених дзвінків від своїх клієнтів, отримання аналізу статистики викликів online, можливість інтеграції телефонних номерів у CRM-системи, контролю за своїми витратами на операційні процеси, спрощення взаємодії всередині компанії завдяки автоматизації процесів та можливість швидкого розширення і масштабування функції продажів і обслуговування.

У Київстар пояснили, що такі завдання допоможе вирішити послуга «Віртуальна мобільна АТС» у пакеті «Конвергентний».

Для підключення послуги достатньо відправити SMS з адресою своєї електронної пошти на короткий номер 367, після чого відбувається автоматична активація сервісу та підключення пакета на номері клієнта. Для підключення до «Віртуальної мобільної АТС» інших номерів компанії, замовнику необхідно вказати в SMS додаткові номери. Після цього користувач отримує на електронну пошту посилання на персональний веб-портал й інформацію про активацію облікового запису.

Для того, щоб бізнес-клієнт зміг оцінити ефективність сервісу, Київстар пропонує скористатися пакетом «Конвергентний» без щомісячної оплати терміном на 60 днів.

У пресслужбі нагадали, що послуга «Віртуальна мобільна АТС» включена в нову лінійку тарифних планів Київстар для бізнес-клієнтів, які діють з 22 жовтня 2019 року.

Інфографіка: Київстар

Фото з відкритих джерел