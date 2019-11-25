Київстар запустив мобільний додаток «Doctor Online»

Національний телеком-оператор “Київстар” запустив новий мобільний додаток «Doctor Online», за допомогою якого абоненти матимуть змогу отримати рекомендації лікарів цілодобово онлайн, якщо медичні показання не потребують відвідування клініки.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар запустив додаток «Doctor Online» разом з однойменною компанією-партнером. Завдяки новій розробці у сфері телемедицини, українці матимуть змогу отримувати рекомендації від лікарів цілодобово онлайн, якщо медичні показання не потребують відвідування клініки”, - йдеться у повідомленні.

Завдяки новому додатку «Doctor Online» користувачі зможуть звернутися до обраного спеціаліста за консультацією як через чат, так і через відео- або аудіодзвінок, отримати направлення на аналізи, записатися в лабораторію, одержати результати та їх розшифровку, замовити доставку ліків і запланувати в календарі з нагадуванням графік прийому медикаментів.

За інформацією Київстар, додаток доступний для використання абонентам усіх мобільних операторів. 10-хвилинна консультація коштує 50-70 гривень, залежно від рівня фахівця, а оплатити послугу користувачі можуть з мобільного рахунку Київстар (для абонентів передплаченої форми зв’язку), або за допомогою банківської картки.

Як зазначив директор з маркетингу Київстар Павло Даніман, завдяки якіснішому доступу до мобільного інтернету відтепер в разі необхідності можна проконсультуватися з приводу своїх симптомів з лікарем у додатку «Doctor Online». “Вже зараз 72% українців мають доступ до швидкісного інтернету. А впродовж декількох наступних років вірю, що ми дістанемося до ще більшої кількості населених пунктів, у тому числі, віддалених сіл та містечок. Завдяки якіснішому доступу до мобільного інтернету українці активніше будуть користуватися різними мобільними додатками. І ми намагаємося створювати ще більше важливих пропозицій для наших користувачів, які полегшують їхнє життя. Тепер перед тим, як їхати у лікарню за декілька кілометрів від дому, у додатку «Doctor Online» можна проконсультуватися з приводу своїх симптомів та обговорити подальше лікування і необхідність відвідування лікарні», - сказав він.

За інформацією Київстар, на сьогодні у підтримці додатку «Doctor Online» працює 40 кваліфікованих спеціалістів. Серед них є сімейні лікарі, терапевти, урологи, педіатри, кардіологи, дерматологи, ендокринологи, гінекологи та невропатологи. За добу вони готові провести до 5 тисяч консультацій.

Директор компанії “Доктор Онлайн” Микола Кисель, у свою чергу, розповів, що нині у багатьох країнах світу активно розвивається напрямок телемедицини, і лідерами у цій сфері є країни Європи, США та Австралія. Компанія, за його словами, при відборі лікарів, які консультуватимуть громадян через мобільний додаток, орієнтувалася саме на досвід цих країн, враховували всі тонкощі роботи при наданні телемедичних послуг. “Наші лікарі пройшли кілька етапів тестувань та спеціалізоване навчання. Вони володіють навичками проведення онлайн-консультацій та використовують у своїй практиці європейські протоколи діагностики та лікування. Наші спеціалісти готові надавати якісну, кваліфіковану медичну допомогу 24/7», - підкреслив Кисель.

У пресслужбі Київстар запевнили, що всі персональні дані користувачів надійно захищені. Компанія “Доктор Онлайн” дотримується кращих світових практик шифрування, зберігання та захисту інформації. Використовується захищена платформа для чат-аудіо-відеозв’язку, що забезпечує зберігання та нерозголошення персональних даних користувачів відповідно до законодавства про захист персональних даних.

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