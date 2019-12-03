На австралійських дорогах встановили камери зі штучним інтелектом, вони виявлятимуть водіїв, які користуються телефоном за кермом.

Про це повідомляє BBC.

“В Австралії активували камери зі штучним інтелектом, вони можуть виявляти водіїв, котрі незаконно користуються телефонами”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, розумні камери почали працювати в штаті Новий Південний Уельс.

Відтак впродовж наступних трьох місяців, коли камера виявить водія-порушника, він отримає лист з попередженням. При наступному порушенні водій отримуватиме штраф.

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Зазначається, що під час тестування в першій половині 2019 року камери виявили понад 100 тисяч водіїв, які незаконно користувалися телефоном за кермом.

У штаті планують до 2023 року встановити 45 таких розумних камер.

Австралійські чиновники стверджують, що така система використовується у світі вперше.