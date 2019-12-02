У Китаї почали тестувати безпілотні таксі

Китайська компанія WeRide оголосила про початок пробної експлуатації безпілотних таксі в місті Гуанчжоу.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Китайська компанія WeRide, зайнята у сфері інтелектуальної мобільності, оголосила про початок пробної експлуатації безпілотних таксі в місті Гуанчжоу, адміністративному центрі провінції Гуандун на півдні Китаю", - йдеться у повідомленні.

Партія з десятків таксі автономного водіння рівня L4, названих RoboTaxi, була запущена на дорогах у деяких районах площею близько 144 кв. км в місті.

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Це автомобілі з новітнім програмним і апаратним забезпеченням для автономного водіння WeRide. Таксі зовні схожі на таксі, що належать компанії Guangzhou Baiyun Taxi Group, і обладнані однаковими з ними лічильниками.

Пасажири можуть замовити таксі через розроблений WeRide додаток "WeRideGo".

Повідомляється, що в серпні поточного року компанія WeRide почала співпрацювати з найбільшою у Південному Китаї компанією таксі Guangzhou Baiyun Taxi Group, щоб почати бізнес таксі автономного водіння.

Фото з сайту Сіньхуа