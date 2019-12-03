Астрономи зняли, як згорів над Землею тимчасовий супутник

Астрономи з австралійського Університету Кертін зняли загибель тимчасового супутника Землі завдяки мережі автоматичних камер Desert Fireball Network.

Про це повідомляє Naked Science.

"Більшість дрібних метеоритів не досягають поверхні Землі, згораючи в атмосфері і не привертаючи уваги нікого, крім любителів загадати бажання. Однак вогненна куля, помічена в небі над Австралією у 2016 році, несподівано зацікавила й астрономів. Мережа автоматичних камер Desert Fireball Network, розгорнута для таких спостережень, дозволила зафіксувати його проліт з декількох точок і розрахувати траєкторію. А вже вона вказала, що болід міг бути не простим астероїдом, а одним з "тимчасових супутників" Землі", - йдеться у повідомленні.

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Вчені з австралійського Університету Кертін повідомляють, що швидкість боліда сягала 11 км/с, а траєкторія виявилася практично вертикальною.

Як зазначає портал, такий кут майже виключає ймовірність того, що тіло є фрагментом штучного об'єкта, а повільний рух не схожий на звичайний навколоземний астероїд.

За припущенням учених, зрушити його зі звичайної орбіти могло незвичайне взаємне зближення Землі і Місяця, через яке вони проходили саме в той час.

Фото: American Meteor Society, Shober et al., 2019