Bugatti представила спецверсію гіперкара Chiron
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Укрінформ
Компанія Bugatti продемонструвала новий гіперкар Bugatti Chiron Noire Limited Edition.
Про це повідомляє портал Motor.
"Компанія Bugatti продемонструвала чергову лімітовану версію гіперкара Chiron, яка отримала назву Noire Limited Edition", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, автомобіль буде доступний у двох варіантах виконання: Noire Elegance і Noire Sportive.
Зазначається, що обидва варіанти пропонуються з велетенським восьмилітровим 16-циліндровим мотором з чотирма турбонагнітачами, який розвиває 1500 кінських сил.
Тираж Bugatti Chiron Noire Limited Edition буде обмежений всього 20 екземплярами.
Виробництво гіперкарів розпочнеться в другому кварталі 2020 року, але вартість чорної спецверсії вже оголошено - три мільйони євро.