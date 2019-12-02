Bugatti представила спецверсію гіперкара Chiron

Компанія Bugatti продемонструвала новий гіперкар Bugatti Chiron Noire Limited Edition.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Bugatti продемонструвала чергову лімітовану версію гіперкара Chiron, яка отримала назву Noire Limited Edition", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, автомобіль буде доступний у двох варіантах виконання: Noire Elegance і Noire Sportive.

Зазначається, що обидва варіанти пропонуються з велетенським восьмилітровим 16-циліндровим мотором з чотирма турбонагнітачами, який розвиває 1500 кінських сил.

Тираж Bugatti Chiron Noire Limited Edition буде обмежений всього 20 екземплярами.

Виробництво гіперкарів розпочнеться в другому кварталі 2020 року, але вартість чорної спецверсії вже оголошено - три мільйони євро.