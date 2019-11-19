Bugatti може випустити "бюджетний" електрокар за мільйон євро

Компанія Bugatti розглядає можливість випуску 4-місного електрокара вартістю мільйон євро.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Bugatti веде переговори з материнським концерном Volkswagen про створення нової моделі. За попередніми даними, це буде чотиримісний автомобіль з повністю електричною силовою установкою і ціною в мільйон євро", - йдеться в повідомленні.

Для порівняння: вартість іншої моделі марки, гіперкара Chiron, стартує від 2,4 мільйона євро.

Як повідомляє портал, електрокар буде суттєво відрізнятися за дизайном від моделі Chiron, а в самій компанії його називають "практичним" через чотири посадочних місця.

Зазначається, що якщо проекту дадуть зелене світло, то обсяг виробництва Bugatti збільшиться з нинішніх 100 автомобілів на рік до 600.

Проте, поява новинки на ринку поки залишається під питанням, Volkswagen AG може і не виділити фінансування "нішевій моделі".

Як нагадує портал, наприкінці літа з'явилася інформація про кросовер від Bugatti, який можуть оснастити електричною установкою в 1900 сил. Можливо, партнером проекту виступить хорватська фірма Rimac.