Китайців зобов'язали сканувати обличчя для реєстрації мобільних

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю з 1 грудня запровадило обов'язкову процедуру сканування обличчя користувачів мобільних телефонів.

Про це повідомляє BBC.

"Тепер у Китаї люди зобов'язані сканувати обличчя під час реєстрації нового пристрою мобільного зв'язку, оскільки влада має на меті перевіряти особи сотень мільйонів користувачів Інтернету", - пише видання та додає, що нові правила китайський уряд схвалив ще у вересні.

В уряді декларують, що метою новації є захист прав та інтересів громадян. Донедавна покупці нових мобільних телефонів на території Китаю були зобов’язані надавати національну ідентифікаційну картку. Тепер додалася вимога сканувати обличчя, щоб перевірити, чи є вони справжніми власниками наданого посвідчення особи.

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Як повідомлялося, у Китаї уряд впроваджує низку заходів, що мають обмежити рівень анонімності в інтернеті . У 2017 році онлайн-платформи зобов’язали верифікувати особу користувача, перш ніж йому дозволялося перейти до певного контенту.