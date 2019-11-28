Tesla запатентувала лазерні двірники

Компанія Tesla Ілона Маска отримала патент на виготовлення системи лазерного очищення скла, яка зможе замінити звичні для автомобіля двірники.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Tesla отримала патент на систему лазерного очищення скла, яка зможе замінити звичні двірники. Також вона зможе очищати сонячні панелі на даху і зовнішні камери ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, сама технологія отримала назву «імпульсне лазерне очищення».

За задумом виробника, технологія зможе самостійно розпізнавати забруднення і моментально усувати їх без будь-якої участі людини.

Сам патент був поданий маркою ще на початку цього року, але лише зараз з'явився у відкритому доступі.

Зазначається, що це не перша подібна розробка Tesla.

Так, у вересні цього року марка отримала патент на ще один незвичайний варіант двірників.

Тоді інженери розробили систему, яка працює за принципом поїзда на магнітній подушці. Вона складається з балки з постійними магнітами, електромагнітного рухомого блоку і напрямної.

За задумом, нейромережа визначає ступінь забруднення і передає сигнал, після чого блок автоматично починає очищення.