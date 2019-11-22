Хто останній на Марс? Будете за Маском

Вибух на випробуваннях навів власника SpaceX на думку, що треба діяти швидше

Перший повномасштабний дослідний прототип космічного корабля Starship Mk1 компанії SpaceX вибухнув під час випробування на полігоні в Бока-Чика на півдні американського штату Техас, повідомляється на сайті NASAspaceflight, що опублікувала відеозапис з місця події.

Вибух стався під час випробування на максимальне заповнення паливних баків Starship Mk1 кріогенною рідиною.

"Мета сьогоднішнього випробування полягала в тому, щоб максимально підняти тиск в системі, тому результат не був зовсім несподіваним... Жодних поранень не було, і це не є серйозною невдачею", - заявив прессекретар SpaceX.

Корпус майбутньої ракети залишалася нерухомим і вертикальним після вибуху, але не було одразу зрозуміло, чи підлягає вона відновленню.

За даними, що надійшли слідом, компанія SpaceX тепер планує зайнятися покращеною версією ракети - Mk3. Ще у вересні Ілон Маск зазначив, що процес складання Mk3 буде не тільки значно відрізнятися, а й забере значно менше часу, ніж складання Mk1.

Перший прототип був призначений для перевірки конструкції Starship - космічного корабля, над яким компанія SpaceX працює для перевезення вантажів та людей на Місяць і Марс. Ілон Маск у своєму Twitter написав, що компанія відмовиться від цього прототипу і перейде до випробувань нової моделі – Mk3.

Складання наступних версій ракети забере значно менше часу

На запитання у Twitter, чи буде SpaceX продовжувати свою роботу з Mk3, Маск відповів, обережно, але загалом ствердно. Шанувальники SpaceX йому надсилають співчуття та, навіть, технічні поради. Відповідаючи одному з ентузіастів ракетобудування, який запропонував SpaceX перейти на наступні покоління прототипів Starship, замість того, щоб намагатися відремонтувати пошкоджений Mk1, генеральний директор SpaceX написав: "Саме так… Але у Mk3 має бути інша конструкція. Нинішня мала певну цінність як проміжна для виробництва, але конструкція для польоту потрібна зовсім інша».

Раніше Маск уже заявляв, що SpaceX створить кілька версій Starship, включаючи прототипи Mark 2 та Mark 3. SpaceX вже працює над Starship Mk2, для якого суборбітальне тестування може розпочатися до кінця року, і ось-ось розпочнеться виробничий процес для Mk3, призначеного для виходу на орбіту Землі.

Два місяці тому на випробувальному майданчику компанії в Техасі Маск із словами: "Найбільш надихаюче, що я бачив", дав старт роботам з випробування першого прототипу свого космічного корабля, призначеного колонізувати Марс - 50-метрового, з нержавіючої сталі, під назвою Starship Mk1.

Mk1 на полігоні в Техасі

Прототип Mk1 мав стати першим з багатьох, які допоможуть SpaceX залишити Землю (точніше, вийти на орбіту Землі) протягом шести місяців, а польоти, скеровані від Землі в напрямку інших космічних об’єктів, в разі успіху, почалися б уже наступного року. Але коли у Mk1 під час випробування «зірвало дах» і утворилася гігантська хмара білої пари, яка не зникала майже 10 хвилини, стало зрозуміло, що близькі строки казати вже важче.

Маск вперше представив проект створення надважкої багаторазової космічної ракети Starship в 2017 році - в рамках 68-го щорічного Міжнародного конгресу астронавтики в Аделаїді (Австралія), тоді ракету ще називали BFR (Big Falcon Rocket). Наприкінці минулого року Маск оголосив у Твіттері про перейменування BFR на Starship, пояснивши, що Starship - це сам корабель та другий ступінь, а ракетний прискорювач (перша ступінь), необхідний для подолання тяжіння Землі, називатиметься Super Heavy.

Ракета складається з багаторазової стартової ступені з 37 двигунами та багаторазової другої ступені, інтегрованої з космічним кораблем – у неї по три маршові та рульові двигуни. Плануються кілька функціональних модифікацій корабля: з екіпажем (Starship crew), вантажна (Starship cargo), заправна (Starship tanker) та для транспортування супутників (Satellite delivery spacecraft).

Перші дві модифікації планується використовувати для польоту на Марс - готова для запуску пілотована ракета має взяти на борт до 100 осіб. Вантажна версія, крім того, послужить для польотів до МКС – корабель зможе доставляти на низьку навколоземну орбіту вантажі масою до 150 тонн. Паливний танкер поповнюватиме «паливні станції», розміщені на орбіті для дозаправки кораблів, що вирушають у тривалі перельотів, а Satellite delivery завдяки великим вантажним дверям зможе виводити в космос габаритне обладнання аж до дуже великих супутників.

Старт комерційних польотів на Starship компанія планувала почати в 2022 році. Планується, що в разі успішної розробки корабель замінить всі нинішні ракети і космічні транспортні системи SpaceX: Falcon 9, Falcon Heavy і Dragon. Шкода, що говорити про нього доводиться в контексті невдалого випробування. Але для того і випробування, щоб виправити проблеми.

Олександр Волинський, Київ