Українські екоокуляри набрали на Kickstarter необхідні $10 тисяч

Український проєкт Ochis Coffee, який займається виготовленням окулярів із продуктів переробки кави, набрав вже понад 10 тисяч доларів фінансової підтримки на міжнародному краудфандінговому сайті Kickstarter.

Про це повідомляється на самому сайті зі збору грошей.

Так, на даний момент український стартап, де одним із засновників є Максим Гавриленко, отримав вже 11 419 доларів на свій проєкт.

Як повідомив у Facebook сам Гавриленко, він вклав у виробництво цих окулярів свій досвід та велике бажання зробити насправді унікальний продукт.

Зазначається, що самі екологічні окуляри виготовляються з продуктів переробки кави (кавової макухи), а також із лляної тирси.

Зазначається, що самі екологічні окуляри виготовляються з продуктів переробки кави (кавової макухи), а також із лляної тирси.

У порівнянні зі звичайними окулярами, продукт від Ochis Coffee важить менше (всього 20 грамів) та є тоншим, що сприятиме комфорту користувачів.

Стартова ціна екоокулярів починається від 89 доларів США.

Як відомо, Kickstarter фінансує різноманітні проєкти, у 13 категоріях: мистецтво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, їжа, відеоігри, музика, фотографія, видавництво, технологія, театр.

За 3 роки існування більш ніж 1 800 000 людей своїми пожертвами повністю успішно профінансували понад 20 000 проєктів, зібравши понад $200 000 000.