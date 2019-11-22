Українські екоокуляри набрали на Kickstarter необхідні $10 тисяч
Про це повідомляється на самому сайті зі збору грошей.
Так, на даний момент український стартап, де одним із засновників є Максим Гавриленко, отримав вже 11 419 доларів на свій проєкт.
Як повідомив у Facebook сам Гавриленко, він вклав у виробництво цих окулярів свій досвід та велике бажання зробити насправді унікальний продукт.
Зазначається, що самі екологічні окуляри виготовляються з продуктів переробки кави (кавової макухи), а також із лляної тирси.
Зазначається, що самі екологічні окуляри виготовляються з продуктів переробки кави (кавової макухи), а також із лляної тирси.
У порівнянні зі звичайними окулярами, продукт від Ochis Coffee важить менше (всього 20 грамів) та є тоншим, що сприятиме комфорту користувачів.
Стартова ціна екоокулярів починається від 89 доларів США.
Як відомо, Kickstarter фінансує різноманітні проєкти, у 13 категоріях: мистецтво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, їжа, відеоігри, музика, фотографія, видавництво, технологія, театр.
За 3 роки існування більш ніж 1 800 000 людей своїми пожертвами повністю успішно профінансували понад 20 000 проєктів, зібравши понад $200 000 000.