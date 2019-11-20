Apple планує створити свої додатки для Windows

Американська компанія Apple шукає розробників для роботи над новим поколінням мультимедійних додатків для Windows.

Про це повідомляє The Verge.

«Apple шукає розробників програмного забезпечення для допомоги компанії у створенні медіа-додатку для Windows», - йдеться у повідомленні.

Компанія оголосила про свої плани на початку цього місяця, опублікувавши в списку вакансій пропозицію для потенційних кандидатів «приєднатися до нас і створити нове покоління мультимедійних додатків для Windows».

У списку вакансій Apple згадується «досвід роботи з UWP», який вказує на те, що компанія прагне створювати версії своїх мультимедійних додатків для універсальної платформи Windows (UWP) для Windows 10. Це може допомогти Apple представити додатки як для Windows 10, так і Xbox One, що особливо важливо для розвитку Apple TV Plus, оскільки наразі у користувачів немає можливості дивитися «яблучний» контент на ігровій консолі Xbox.

Коли саме з'явиться нове покоління мультимедійних додатків, невідомо.

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Як нагадує видання, Apple підтримує існуючі додатки Windows, такі як iTunes і iCloud, але ці програми вже застаріли. Раніше цього року Apple оголосила, що розділяє iTunes на три окремі додатки macOS: подкасти, телебачення і музику, проте жодний з них так і не з'явився у Windows, і користувачам ПК, які підписані на Apple Music або Apple TV Plus, доводиться використовувати веб-версії замість спеціалізованих додатків у Windows 10.