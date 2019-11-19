Apple випустив оновлення для iOS через баги у попередній версії

Компанія Apple випустила оновлення iOS 13.2.3 для операційної системи iOS 13 через кілька виявлених помилок у програмі.

Про це повідомляє The Verge.

“Apple випустила оновлення iOS та iPadOS 13.2.3 через кілька виявлених багів у випущеній операційній системі iOS 13”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про розв'язання проблем, пов'язаних із поштою, документами та додатком для приміток.

Оновлення можна завантажити через меню налаштування.

Зазначається, що Apple вже тестує пробну версію операційної системи iOS 13.3.

Як повідомлялося, в новій iOS 13 знайшли критичну помилку, яка дозволяє стороннім клавіатурам увімкнути "повний доступ" до даних без дозволу власника пристрою.