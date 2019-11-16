Apple видалить близько 200 додатків, пов’язаних з вейпінгом

Компанія Apple видалить з App Store 181 додаток, пов'язаний з курінням вейпу, через занепокоєння щодо шкоди, яку спричиняють електронні сигарети.

Про це повідомляє Axios.

"Apple вже заборонив у App Store додатки, що рекламують картриджі для вейпів. Відтепер компанія видалить додатки, за допомогою яких користувачі могли керувати температурою та підсвічуванням вейпів, а також спілкуватися одне з одним в спеціалізованих соцмережах і читати новини про електронні сигарети", - йдеться у повідомленні.

Водночас ті, хто вже встановив такі програми, зможе й надалі ними користуватися.

Компанія ухвалила рішення про видалення програм після того, як 14 листопада Центр контролю і профілактики захворювань США опублікував звіт із даними про смерть 42 американців. Причиною їх смерті експерти назвали хворобу легень, пов'язану з курінням електронних сигарет. Загалом Центр зафіксував 2172 випадки захворювань від вейпінгу.

Нагадаємо, у Бельгії зафіксували першу смерть від куріння вейпу. А в Адміністрації президента США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли до 21 років.