Apple видалить близько 200 додатків, пов’язаних з вейпінгом
Про це повідомляє Axios.
"Apple вже заборонив у App Store додатки, що рекламують картриджі для вейпів. Відтепер компанія видалить додатки, за допомогою яких користувачі могли керувати температурою та підсвічуванням вейпів, а також спілкуватися одне з одним в спеціалізованих соцмережах і читати новини про електронні сигарети", - йдеться у повідомленні.
Водночас ті, хто вже встановив такі програми, зможе й надалі ними користуватися.
Компанія ухвалила рішення про видалення програм після того, як 14 листопада Центр контролю і профілактики захворювань США опублікував звіт із даними про смерть 42 американців. Причиною їх смерті експерти назвали хворобу легень, пов'язану з курінням електронних сигарет. Загалом Центр зафіксував 2172 випадки захворювань від вейпінгу.
Нагадаємо, у Бельгії зафіксували першу смерть від куріння вейпу. А в Адміністрації президента США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли до 21 років.