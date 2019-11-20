Audi представив новий електрокросовер
Про це повідомляє портал Motor.
"На автосалоні в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра Audi e-tron Sportback - купеподібного електричного кросовера", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, до руху базовий e-tron Sportback призводить установка, що складається з двох електромоторів сумарною потужністю 313 кінських сил.
Вони живляться від акумулятора ємністю 71 кіловат-годину.
Електрокар може розігнатися з 0 до 100 км/год за 6,8 секунди, а обмежувач максимальної швидкості спрацьовує на позначці 190 кілометрів на годину.
Е-tron Sportback зможе проїхати без підзарядки до 347 кілометрів.
Водночас більш потужна версія електрокроссовера - e-tron Sportback 55 quattro, зможе проїхати без підзарядки до 446 кілометрів.
Зазначається, що в Європі e-tron Sportback можна буде купити за 71,35 тисячі євро, а сам старт продажів намічено на весну 2020 року.
Фото: motor.ru