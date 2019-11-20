Audi представив новий електрокросовер

Німецький автовиробник Audi представив електричний кросовер e-tron Sportback на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє портал Motor.

"На автосалоні в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра Audi e-tron Sportback - купеподібного електричного кросовера", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, до руху базовий e-tron Sportback призводить установка, що складається з двох електромоторів сумарною потужністю 313 кінських сил.

Вони живляться від акумулятора ємністю 71 кіловат-годину.

Електрокар може розігнатися з 0 до 100 км/год за 6,8 секунди, а обмежувач максимальної швидкості спрацьовує на позначці 190 кілометрів на годину.

Е-tron Sportback зможе проїхати без підзарядки до 347 кілометрів.

Водночас більш потужна версія електрокроссовера - e-tron Sportback 55 quattro, зможе проїхати без підзарядки до 446 кілометрів.

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Зазначається, що в Європі e-tron Sportback можна буде купити за 71,35 тисячі євро, а сам старт продажів намічено на весну 2020 року.

Фото: motor.ru