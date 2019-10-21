Audi показала новий гібридний седан

Німецька автокомпанія Audi показала гібридний седан Audi A6 55 TFSI e quattro.

Про це повідомляє портал Motor1.

"Нова версія седана (Audi A6 - ред.) отримала складене позначення 55 TFSI e quattro, з якого зрозуміло лише, що новинка, по-перше, гібридна, по-друге, повнопривідна і по-третє, могутніша за раніше представлену модифікацію з індексом 50." - йдеться в повідомленні.

Як зазначає портал, седан має дволітровий турбомотор з віддачею в 252 к. с., який працює з 145-сильним електродвигуном. В сумі вони розвивають потужність у 367 к. с.

Audi A6 55 TFSI e quattro здатна набрати вперше 100 км/год за 5,6 секунди, а заявлена ​​максимальна швидкість новинки становить традиційні 250 км/год.

Автомобіль зможе проїхати без використання бензину трохи більше 50 км, а максимальна швидкість в цьому випадку обмежена до 135 км/год.

Відзначається, що пересуватися чотиридвірка може у декількох режимах - на електротязі, в режимі Auto, коли підключенням бензинового мотора керує електроніка, а також у режимі Hold.

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Audi A6 55 TFSI e quattro оснащується компактною 14,1-кіловатною батареєю, яку можна заряджати від стороннього джерела: якщо використовувати термінал потужністю 7,2 кВт, то на це знадобиться дві години.

Прийом замовлень на новинку в Німеччині вже стартував. Її ціна від 68 850 євро.

Фото: ru.motor1.com