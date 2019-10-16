Audi припинила роботу над повітряним таксі

Німецький автовиробник Audi припинив роботу над летючим таксі Pop.Up.

Про це повідомляє портал Automotive News Europe з посиланням на заяву компанії.

"Audi припинила роботу над своїм повітряним таксі Pop.Up та оголосила про перегляд партнерства з Airbus щодо розробки траспортного заходу", - йдеться у повідомленні.

В Audi заявили, що припинили всі роботи над концепцією Pop.Up, розробленої її дочірнім підприємством Italdesign разом із Airbus.

У кампанії пояснили, що нині працюють над новим напрямком у сфері міської повітряної мобільності, і ще не ухвалили рішення щодо потенційних майбутніх продуктів.

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Зазначається, що головною особливістю проєкту була його універсальність. Pop. Up міг пересуватися як дорогами, так і повітрям.

В Airbus відмовилися коментувати новину.

Фото: autonews.com