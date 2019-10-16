Audi припинила роботу над повітряним таксі
Укрінформ
Німецький автовиробник Audi припинив роботу над летючим таксі Pop.Up.
Про це повідомляє портал Automotive News Europe з посиланням на заяву компанії.
"Audi припинила роботу над своїм повітряним таксі Pop.Up та оголосила про перегляд партнерства з Airbus щодо розробки траспортного заходу", - йдеться у повідомленні.
В Audi заявили, що припинили всі роботи над концепцією Pop.Up, розробленої її дочірнім підприємством Italdesign разом із Airbus.
У кампанії пояснили, що нині працюють над новим напрямком у сфері міської повітряної мобільності, і ще не ухвалили рішення щодо потенційних майбутніх продуктів.
Зазначається, що головною особливістю проєкту була його універсальність. Pop. Up міг пересуватися як дорогами, так і повітрям.
В Airbus відмовилися коментувати новину.
Фото: autonews.com