Тисяча акаунтів замість "логістики папірців": Кабмін переводять на Google Docs

У Кабінеті міністрів стартував пілотний проєкт упровадження інструментів Google у роботі урядових працівників.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав у Facebook.

"Ми офіційно стартували пілот по впровадженню інструментів Google у Кабміні. Ми домовилися з Google, що нам надають 1000 безкоштовних акаунтів... Все це дуже базові речі, до яких бізнес давно звик, але у державних органах часто-густо доводиться починати саме з таких базових речей", - написав Дубілет.

Він додав, що передусім розраховує на використання Google Docs (мережевий офісний пакет, що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій) Google Docs та Spreadsheet (сервіс для створення е-таблиць) .

"Ви навіть не уявляєте, скільки часу витрачають державні службовці через те, що не можуть просто “зашерити” документи та працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців та креслення по ним олівцями. (Важливо не плутати спільну роботу над документами (Google Docs) із системами документообігу)", - зауважив Дубілет.

Він додав, що також розраховує на використання сервісу створення форм для опитування Google Forms: "Зараз, якщо треба зібрати інформацію від інших держорганів або співробітників, на це витрачається купа часу, бо інформація збирається через документи та потім систематизується вручну".

Міністр уточнив, що є випадки, коли інструменти Google використовувати не можна (наприклад, інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато.

Крім того, Дубілет повідомив, що цього тижня офіційно почалися курси навчання перших груп співробітників Кабміну.