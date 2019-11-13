Дубілет: Мораторій на продаж землі — неймовірна історія у стилі Кафки

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет підтримує земельну реформу.

Про це він написав у Facebook.

"Мораторій на продаж землі — це якась неймовірна історія у стилі Кафки. Зараз, коли я опинився в уряді, я побачив це зсередини. Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. "Картковий будинок" відпочиває. В когось є банальні бізнес-інтереси, але для переважної більшості це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади. Економіка та інтереси суспільства нікого не хвилюють", - зазначив Дубілет.

За його словами, нині близько 7 млн українців отримали паї на землю. "От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки. Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага", - написав урядовець.

Міністр наголосив, що він особисто підтримує земельну реформу.

Читайте також: Рада сьогодні розгляне законопроєкти про землю

Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.