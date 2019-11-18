HP відхилила пропозицію про злиття з Xerox

Рада директорів виробника комп'ютерів і принтерів HP відхилила пропозицію свого конкурента Xerox про покупку.

У прес-релізі HP йдеться, що угода оцінювалася приблизно в $33,5 млрд. HP вважає, що її «суттєво недооцінили», а злиття "не відповідає інтересам акціонерів компанії".

"Приймаючи це рішення, рада директорів також враховувала досить умовний і невизначений характер пропозиції, в тому числі потенційний вплив надмірної заборгованості (Xerox) на акції об'єднаної компанії",— йдеться в листі, направленому HP керівнику Xerox Джону Висентину.

У HP також висловили стурбованість через зниження рівня прибутковості Xerox в річному обчисленні.

Ринкова вартість HP становить близько $27 млрд, що майже втричі більше вартості її конкурента. Про плани придбати HP Xerox раніше повідомила The Wall Street Journal (WSJ).