Apple показала 16-дюймовий MacBook Pro

Компанія Apple представила перший 16-дюймовий MacBook Pro.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Новий MacBook Pro - наш найпотужніший ноутбук, створений для тих, хто змінює світ і розсуває кордони. Вражаючий дисплей Retina 16 дюймів, неймовірно швидкий процесор, графічна карта нового покоління, найвищий ресурс акумулятора для MacBook Pro, нова клавіатура Magic Keyboard і місткий накопичувач - це кращий ноутбук для найсерйозніших професіоналів", - йдеться в описі нової моделі.

MacBook Pro оснащений восьмиядерним процесором Intel Core i9, системою з шести динаміків, SSD-накопичувачем із максимальним об'ємом пам'яті в 8 терабайт, а також підтримує більше мільярда кольорів.

Оперативна пам'ять ноутбука становить до 64 гігабайт.

Retina-екран з діагоналлю 16 дюймів має дозвіл 3072×1920 пікселів. Підтримується технологія True Tone для адаптації до висвітлення.

Також у нового ноутбука вдосконалена клавіатура Magic Keyboard - у кожної клавіші покращений механізм "ножиці" і хід 1 мм, щоб клавіатура була чутливішою, зручнішою й тихішою.

У нової моделі є Touch ID, сенсорна панель Touch Bar і трекпад із розпізнаванням сили натискання.

Щодо батареї гаджета розробники обіцяють до 11 годин без підзарядки.