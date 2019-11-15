У Китаї показали антишпигунський смартфон

Китайська компанія Hisense показала смартфон Hisense F40.

Про це повідомляє портал GizmoChina.

“Смартфон Hisense F40 має можливість виявляти будь-яку інфрачервону камеру, навіть якщо вона прихована”, - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, смартфон вже був сертифікований китайським центром TENAA.

Зазначається, що сам Hisense F40, який важить всього 170 г, має 6,617-дюймовий дисплей з резолюцією 1600 на 720 пікселів.

Також пристрій оснащений батареєю з потужністю в 5000 мАг.

У Hisense F40 є 8 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ вбудованої пам’яті, але, ймовірно будуть й інші варіанти пам’яті.

Нині невідома ані ціна самого смартфона, ані коли він стане доступний для широкої публіки.