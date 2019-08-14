Huawei розробляє власний сервіс карт - ЗМІ

Китайська компанія Huawei у жовтні планує запустити свій власний сервіс карт - Map Kit.

Про це повідомляє портал Gizmochina з посиланням на джерела.

“У Huawei заявили про запуск власного сервісу карт Map Kit у жовтні”, - йдеться у повідомленні.

Як зауважує співрозмовник, сервіс не буде одразу після запуску доступний користувачам.

Натомість, він буде призначений для розробників, щоб створювати додатки, які використовують його можливості зіставлення.

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Зазначається, що Map Kit розробляється в партнерстві з російським Яндекс та американським туристичним сайтом Booking Holdings.

Сервіс буде підключений до місцевих картографічних служб та буде доступний 40 мовами і охоплюватиме 150 країн і регіонів.

Huawei також матиме можливість використовувати свої телекомунікаційні базові станції в декількох країнах для доповнення супутникового позиціонування для свого сервісу.