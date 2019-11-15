Японцям хочуть давати субсидії на покупку електрокарів

Уряд Японії планує надавати субсидії для придбання невеликих електромобілів, розраховуючи, в основному, на літніх людей.

Про це повідомляє NHK.

"Електрокари розвивають максимальну швидкість близько 60 кілометрів на годину. Ними досить легко керувати. Великі надії покладаються на те, що цими електромобілями будуть широко користуватися літні люди", - йдеться у повідомленні.

Однак ціна електромобілів представляє велику проблему - такий одномісний автомобіль коштує близько $8 тисяч.

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Аби стимулювати продажі, Міністерство промисловості планує ввести субсидії e наступному фінансовому році, який починається в квітні.