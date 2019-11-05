KIA показала концепт електрокара з космічним дизайном

Південнокорейська компанія KІА показала концепт автомобіля Futuron.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія KІА поділилася першими зображеннями концепту Futuron, який дебютує 10 листопада", - йдеться в повідомленні.

Концепт Kia Futuron / Фото: Kia

Як повідомляє портал, назва новинки поєднує в собі слова future («майбутнє») і on («включити»), що натякає на майбутні електромобілі бренду.

Наразі про KІА Futuron відомо лише те, що він отримав автопілот, повний привід і повністю електричну силову установку з чотирма електромоторами, які живить батарея підвищеної місткості.

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Габарити автомобіля в довжину досягають 4850 міліметрів, висота становить 1550 міліметрів, а колісна база дорівнює 3000 міліметрів.

Наголошується, що автопілот автомобіля відповідає четвертому рівню, що має на увазі повне невтручання людини в управління автомобілем.