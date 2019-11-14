Google вирішив додати в карти перекладача

Компанія Google додала у свій застосунок Maps можливість автоматичного перекладу місць і назв.

Про це йдеться у блозі кампанії.

“Цього місяця ми додаємо нову функцію перекладача, за допомогою якої ваш телефон зможе вимовляти назву та адресу місцевою мовою”, - повідомили у Google.

У компанії додали, що ця технологія передачі тексту голосом автоматично визначає мову вашого телефону, щоб з'ясувати для перекладу яких місць вам може знадобитись допомога.

Так, наприклад, якщо на вашому телефоні встановлена англійська, і ви шукаєте цікаві місця в Токіо, ви побачите новий значок динаміка поруч із назвою та адресою місця, щоб ви могли отримати переклад у реальному часі.

Зазначається, що нова функція буде поступово ставати доступною цього місяця на Android та iOS з підтримкою 50 мов, включно з українською; з часом ми плануємо додати й інші мови.