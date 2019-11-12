Google "повісить" на повільні сайти "позначки ганьби"
Укрінформ
Компанія Google планує присвоювати значки "ганьби" сайтам, які повільно вантажаться у веб-браузері Chrome.
Про це повідомляє The Verge.
"У майбутньому Chrome може визначати сайти, які зазвичай завантажуються швидко чи повільно, позначаючи їх спеціальними значками... Це може мати різні форми, і ми плануємо експериментувати з форматами", - йдеться в повідомленні компанії.
Як зазначається, команда Google Chrome буде знаходити веб-ресурси, які повільно вантажаться через апаратне забезпечення пристрою користувача або погане інтернет-з'єднання.
Google може додати спеціальний індикатор завантаження. Якщо сайт завантажується швидко - він буде зеленим, а якщо повільно - червоним.