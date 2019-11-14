Facebook з початку року видалив понад 5 мільярдів фальшивих акаунтів

Facebook з початку року заблокував 5,4 мільярда фальшивих акаунтів, демонструючи свою боротьбу в соцмережах з маніпуляціями та дезінформацією.

Про це пише "Дзеркало тижня".

"Ми поліпшили нашу здатність виявляти і блокувати спроби створення підроблених, образливих облікових записів", - йдеться у звіті соцмережі.

Facebook вважає, що фальшиві акаунти, де хтось прикидається фізичною або юридичною особою, якої не існує, представляли близько п'яти відсотків його активних користувачів по всьому світу упродовж другого і третього кварталів цього року.

Соціальна мережа вклала значні кошти у пошук і знищення облікових записів, створених для обману людей про те, звідки походить інформація, особливо коли вона поширюється в рамках скоординованих кампаній з політичними чи соціальними завданнями.

"Ми завжди ретельно перевіряємо кожен запит уряду на отримання даних облікового запису, щоб переконатися, що він має юридичну силу", - заявив заступник генерального радника Facebook Кріс Сондербі.

Згідно зі звітом, Facebook отримав 50 741 запит від США щодо надання інформації про 82 461 акаунт, причому приблизно дві третини з них були зроблені таким чином, щоб соціальна мережа не дозволяла користувачам дізнаватися про запити.