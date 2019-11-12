Дві сотні "коней" і 400 кілометрів на годину: в Дубаї показали електрогіперкар Owl

Японська компанія Aspark показала на автосалоні в Дубаї серійну версію електричного гіперкара Owl потужністю більш як 2000 кінських сил.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Aspark, основним бізнесом якої є підбір персоналу, показала на автосалоні в Дубаї серійну версію електричного гіперкара Owl", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, перший японський автомобіль такого класу має потужність більш як 2000 кінських сил.

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При цьому гіперкар Owl розганяється з 0 до 100 км на годину всього за 1,69 секунди.

Максимальна швидкість електрокара - 400 кілометрів на годину, а запас ходу без підзарядки не більш як 450 кілометрів.

Загальна маса автомобіля становить 1900 кілограмів при висоті 99 сантиметрів.

Японці побудували найпотужніший серійний автомобіль у світі / Фото: motor.ru

Зазначається, що силова установка Aspark Owl складається з чотирьох синхронних електродвигунів на постійних магнітах і 800-вольтової тягової батареї на 64 кіловат-години.

Тираж гіперкара ціною 2 900 000 євро буде обмежений 50 екземплярами, а перші поставки клієнтам заплановані на другий квартал 2020 року.