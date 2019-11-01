Автовиробник Fisker показав свій перший електрокар
Про це повідомляє портал Auto Express.
“Fisker показав майбутнього конкурента Audi e-tron, Mercedes EQC та Tesla Model X, який зможе проїхати до 482 км без підзарядки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у компанії планують представити прототип електрокара Fisker Ocean вже 4 січня 2020 року, а його виробництво очікується наприкінці 2021 року.
Перші автомобіль можна буде побачити на дорогах у 2022 році.
За даними розробників, Fisker Ocean має літій-іонний акумулятор із потужністю 80 кВтг. В американській компанії додали, що електрокар також має сонячний дах, який допоможе збільшити пробіг автомобіля, і Fisker вважає, що він буде забезпечувати до 1600 додаткових чистих кілометрів на рік.
Як повідомлялося, німецька тюнінгова компанія Gemballa працює над розробкою власного потужного гіперкара.
Фото: autoexpress.co.uk