Автовиробник Fisker показав свій перший електрокар

Американський автовиробник Fisker Inc показав, як виглядатиме його перший електрокар Fisker Ocean.

Про це повідомляє портал Auto Express.

“Fisker показав майбутнього конкурента Audi e-tron, Mercedes EQC та Tesla Model X, який зможе проїхати до 482 км без підзарядки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у компанії планують представити прототип електрокара Fisker Ocean вже 4 січня 2020 року, а його виробництво очікується наприкінці 2021 року.

Перші автомобіль можна буде побачити на дорогах у 2022 році.

За даними розробників, Fisker Ocean має літій-іонний акумулятор із потужністю 80 кВтг. В американській компанії додали, що електрокар також має сонячний дах, який допоможе збільшити пробіг автомобіля, і Fisker вважає, що він буде забезпечувати до 1600 додаткових чистих кілометрів на рік.

Читайте також: Lexus показав концепт футуристичного електрокара зі штучним інтелектом

Як повідомлялося, німецька тюнінгова компанія Gemballa працює над розробкою власного потужного гіперкара.

Фото: autoexpress.co.uk