Автовиробник Fisker показав свій перший електрокар

Автовиробник Fisker показав свій перший електрокар

Фото
Укрінформ
Американський автовиробник Fisker Inc показав, як виглядатиме його перший електрокар Fisker Ocean.

Про це повідомляє портал Auto Express.

“Fisker показав майбутнього конкурента Audi e-tron, Mercedes EQC та Tesla Model X, який зможе проїхати до 482 км без підзарядки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у компанії планують представити прототип електрокара Fisker Ocean вже 4 січня 2020 року, а його виробництво очікується наприкінці 2021 року.

Перші автомобіль можна буде побачити на дорогах у 2022 році.

За даними розробників, Fisker Ocean має літій-іонний акумулятор із потужністю 80 кВтг. В американській компанії додали, що електрокар також має сонячний дах, який допоможе збільшити пробіг автомобіля, і Fisker вважає, що він буде забезпечувати до 1600 додаткових чистих кілометрів на рік.

Читайте також: Lexus показав концепт футуристичного електрокара зі штучним інтелектом

Як повідомлялося, німецька тюнінгова компанія Gemballa працює над розробкою власного потужного гіперкара.

Фото: autoexpress.co.uk

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-