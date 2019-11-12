На Житомирщині створять інноваційно-космічний кластер «Полісся»

На Житомирщині створять регіональний інноваційно-космічний кластер (РІКК) «Полісся», який займатиметься розвитком космічних технологій, а також питаннями інформаційної, продовольчої та екологічної безпеки.

Концепцію його створення затвердили на сесії депутати Житомирської обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою концепції створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся» є: визначення перспектив формування регіонального інноваційно-космічного кластера, на базі якого здійснюватиметься розвиток сучасних космічних технологій у сфері управління регіональним розвитком; інформаційна, продовольча та екологічна безпека; реалізація історико-культурних та туристичних проєктів; якісна підготовка відповідних фахівців та проведення наукових досліджень у визначених сферах», - йдеться у концепції.

Серед основних завдань кластера передбачено створення регіональної системи дистанційного зондування Землі, а також системи інформаційного забезпечення і моніторингу для нової моделі управління регіоном на платформі геоінформаційної системи АгсСІЗ, автоматизованої обробки інформації та інформаційно-аналітичної роботи, оперативне управління у сфері транспорту, енергетики.

У подальшому концепцію планують передати на затвердження Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, на базі Житомирського національного агроекологічного університету анонсували створення регіонального космічного центру «Полісся».