SpaceX запустить ракету з 60 супутниками для роздачі інтернету

Американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX запланувала 11 листопада запустити на низьку навколоземну орбіту ракету Falcon 9 із 60-ма мінісупутниками для інтернет-проєкту Starlink.

Про це компанія повідомила у Twitter.

«Завтра (11 листопада – ред.) команда збирається запустити 60 супутників Starlink - найважче корисне навантаження на сьогодні…», - йдеться у твіті.

Як зазначається, це вже друге відправлення на земну орбіту партії інтернет-супутників і перший в історії космонавтики пуск з використанням одного і того ж першого ступеня ракети-носія четвертий раз поспіль.

Запуск відбудеться о 16:56 дня за київським часом зі стартового майданчика SLC-40 на мисі Канаверал, штат Флорида (США).

Як повідомлялося, наприкінці травня SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проєкту Starlink.

Супутники Starlink є першими з планованих 12 тисяч космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.

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Перші розробки почалися ще у 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

Ілон Маск планує покрити всю земну кулю супутниковим інтернетом до кінця 2020 року.