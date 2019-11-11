У Штатах створили крихітних роботів із колективним розумом
Про це повідомляє портал Naked Science.
"Інженери Массачусетського технологічного інституту представили роботів M-Block 2.0, які можуть взаємодіяти один з одним і самостійно збиратися в різні фігури", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, ці нові роботи можуть переміщатися незалежно один від одного, самостійно збиратися в заздалегідь задані структури, прямувати за джерелами світла тощо.
Більше того, вони схожі на мурашок або ос - один такий робот поодинці менш корисний і функціональний, ніж у «рої».
Найголовніша відмінність поведінки цих структур від комах у тому, що вони підкоряються єдиному алгоритму, який направляє їх дії і змушує складатися в чітко визначені форми.
Наголошується, що кожен «робокуб» містить маховик, який обертається зі швидкістю 20 тисяч обертів на хвилину.
Зовні робота розташовано штрих-коди й магніти, які допомагають йому розпізнавати «родичів» і прикріплятися до них.
Нові пристрої не мають видимих рухомих частин, тому з'єднання між ними відбувається за рахунок магнітів, а пересування - за допомогою розташованих усередині маховиків.
Фото: MIT