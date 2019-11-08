Youtube оновив головну сторінку: нові функції
Про це повідомляється на офіційному блозі YouTube.
"Запускаємо оновлену головну сторінку сайту youtube.com. Найближчим часом нова версія буде доступна всім користувачам комп'ютерів і планшетів. Ми не тільки змінили дизайн сторінки і розташування контенту на ній, а й додали кілька нових функцій", - йдеться в повідомленні.
Так, наприклад, з'явилася функція попереднього перегляду у вищій роздільній здатності, а також черга перегляду та інші можливості.
Зазначається, що зміни були розроблені і затверджені на основі відгуків, отриманих на етапі тестування.
"Ми вирішили внести ці зміни на основі відгуків, отриманих на етапі тестування. Користувачі допомогли нам не тільки поліпшити інтерфейс, а й виправити кілька технічних неполадок, наприклад з розміром значків відео на великих екранах", - зазначили в Youtube.
Водночас, можливість висловити свої пропозиції щодо оновлень, не закрита.
"Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про оновлення або у вас є інші пропозиції, залиште коментар або надішліть нам відгук", - наголошується в повідомленні.