У Facebook стався витік даних користувачів

В американській компанії Facebook стався витік особистих даних користувачів.

Про це в блозі повідомив глава співпраці з платформою Facebook Константінос Папамілтіадіс.

За його словами, близько сотні розробників додатків для Facebook змогли отримати доступ до даних користувачів. Причиною стало те, що нові правила про дані користувачів ще не повністю реалізовані і розробники змогли обійти заборону на їх збереження.

Зазначається, що за останні два місяці 11 розробників отримали доступ до даних користувачів.

У Facebook не розповіли, які саме додатки збирали дані, але уточнили, що вони призначалися для управління соціальними мережами і потоковим відео.