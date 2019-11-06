Xiaomi показала компактний електровелосипед

Himo, компанія, яка входить в екосистему китайської компанії Xiaomi, показала новий складаний електричний велосипед Himo H1.

Про це повідомляє портал Gizmochina.

“Компанія (Himo - ред.) нещодавно випустила новий складаний електричний велосипед Himo H1”, - йдеться у повідомленні.

Ключовою особливістю засобу є можливість складатися до розміру аркуша паперу формату А3.

Як повідомляє портал, вага Himo H1 становить лише всього 13 кг.

Електровелосипед може максимально розігнатися до 180 км за годину та долати маршрут до 30 км без підзарядки.

Himo H1 обладнаний літій-іонним акумулятором на 6000 мАг, який розрахований на 500 циклів зарядки. При цьому сам акумулятор є компактним і важить всього 1,8 кг.

Для його повної зарядки необхідно 5 годин.

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Вартість транспортного засобу становить 426 доларів США.

Зазначається, що електричний велосипед нині тільки буде доступний на внутрішньому ринку Китаю. Нині невідомо коли його також зможуть купляти іноземні.

Фото: www.gizmochina.com