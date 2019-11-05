Голосовий помічник може сприймати лазерні промені як команди - вчені

Команда вчених із Мічиганського університету в США продемонструвала спосіб передачі команд на розумні гаджети за допомогою лазерних променів.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Команда вчених із Мічиганського університету, очолювана фахівцем з кібербезпеки Такеші Сугавара, продемонструвала спосіб передачі команд на розумні гаджети за допомогою лазерних променів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, якщо налаштувати лазер на певну частоту й направити випромінювання прямо на мікрофон пристрою, колонка може інтерпретувати це випромінювання як людський голос.

Зазначається, що дослідники перевіряли свій метод на пристроях Google Home, Amazon Alexa і Facebook Portal Mini, а також на деяких смартфонах, що працюють на iOS і Android.

Всього вчені випробували 60-мілліваттний лазер загалом на 16 пристроях, які активуються голосом.

У результаті майже всі розумні колонки реагували на лазер із відстані до 50 метрів.

Водночас, зі смартфонами все виявилося трохи складніше: наприклад, iPhone XR реагував на команди лазером із відстані не більш як 10,5 метра, а Samsung Galaxy S9 і Google Pixel 2 - лише з п'яти метрів.