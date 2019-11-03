В Україні розпочав роботу сервіс Apple TV+

З 1 листопада в Україні і ще в 106 країнах світу почав роботу стримінговий сервіс Apple TV+.

Як повідомляє DT за його допомогою компанія має намір відвоювати ринок у Netflix та інших онлайн-кінотеатрів.

Варто відзначити, що для користувачів в Україні перекладу продуктів компанії, а вона має намір показувати на сервісі ексклюзивні фільми і серіали, українською не буде. Разом з тим, доступні українські субтитри.

В Україні, як і в США, підписка на сервіс буде коштувати 4,99 долара на місяць. За цю суму можна отримати сімейне підписку для шістьох осіб, а серіали і фільми -завантажувати і дивитися офлайн.

Доступ до Apple TV+ можна отримати через фірмовий додаток Apple TV або через сайт tv.apple.com. Дивитися Apple TV+ можна на наступних пристроях: iPhone; iPad; Apple TV 4K; Apple TV HD; Apple TV (третього покоління); iPod Touch; Mac.