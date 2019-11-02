Google планує придбати виробника фітнес-браслетів Fitbit за 2,1 мільярда

Корпорація Google придбає компанію-виробника електроніки для фітнесу Fitbit Inc.

Про це повідомляє RTE.

“Компанія Google, що належить Alphabet, придбає виробника девайсів Fitbit Inc за 2,1 мільярда доларів, оскільки пошуковий гігант хоче вийти на швидко зростаючий ринок фітнес-трекерів та смарт-годинників”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, компанія Fitbit є лідером ринку зручних фітнес-трекерів, проте в останні роки вона стикається зі зростаючою конкуренцією, особливо з боку Apple та Apple Watch.

"Ми створили надійний бренд, який підтримує понад 28 мільйонів активних користувачів по всьому світу, які покладаються на нашу продукцію, щоб жити здоровішим, активнішим життям. Google - ідеальний партнер для просування нашої місії", - заявив співзасновник Fitbit і виконавчий директор Джеймс Парк, коментуючи майбутню угоду.

Як повідомлялося, у серпні американська компанія Fitbit Inc представила розумний годинник Versa 2, дуже схожий на Apple Watch.