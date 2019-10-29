Amazon оскаржить програний Microsoft контракт із Пентагоном на $10 мільярдів

Компанія Amazon планує оскаржити рішення Пентагону укласти контракт на $10 млрд з компанією Microsoft на створення хмарної інфраструктури зберігання даних.

Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, боротьба за договір про створення "військової хмари" Пентагону на 10 мільярдів доларів переходить до нової фази після того, як Міністерство оборони (DOD) віддало прибутковий контракт Microsoft, а не його головному супернику Amazon.

"Всі погляди прикуті до Amazon, який вважає, що це може призвести до боротьби за рішення Пентагону в суді або (його оскарження — ред.) перед вищою аудиторською службою уряду (Рахунковою палатою США — ред.)", - йдеться у повідомленні.

На думку експертів, оскарження є цілком імовірним, особливо після того, як президент США Дональд Трамп публічно висміював заявку Amazon на контракт.

У липні Трамп заявив, що його адміністрація переглядає заявки Amazon після скарг інших компаній. Крім того, Трамп неодноразово атакував Amazon та його засновника Джеффа Безоса, який є власником видання The Washington Post, що критикує президент США.

Як повідомлялося, Пентагон уклав контракт на $10 млрд з компанією Microsoft на створення хмарної інфраструктури зберігання даних.

Крім Amazon на контракт претендували IBM і Oracle, але вони відсіялися на більш ранніх етапах. Google вийшла з тендеру ще в 2018 році на тлі критики власних працівників за роботу з Пентагоном.