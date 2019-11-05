Нацкомісія схвалила проєкт створення умов для розвитку мобільного широкосмугового доступу
Про це повідомляється на сайті НКРЗІ за підсумками засідання регулятора 5 листопада.
"НКРЗІ схвалила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу». Комісія прийняла рішення направити звернення до Прем’єр-міністра України щодо підтримки проєкту розпорядження та необхідності його розгляду в установленому порядку на засіданні уряду", - зазначили в НКРЗІ.
Як зауважують в Нацкомісії, ухвалюючи рішення НКРЗІ враховувала позицію найбільших мобільних операторів України - ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "Лайфселл".
Саме розпорядження Кабміну розроблене з метою виконання Указу Президента України від 8 липня 2019 року № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету, враховуючи пункт 3 рішення НКРЗІ від 29.10.2019 № 510 «Про розгляд Спільного плану заходів щодо виконання пунктів 4 та 5 заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених Указом Президента України від 8 липня 2019 року № 497/2019.
Як відомо, указ від 08.07.2019 № 497 був прийнятий з метою забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу до Інтернету, отримання повсюдно громадянами України переваг та можливостей цифрового світу, насамперед у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії. До Указу був доданий Перелік заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету.