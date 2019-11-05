Нацкомісія схвалила проєкт створення умов для розвитку мобільного широкосмугового доступу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) підтримала проєкт розпорядження Кабінету міністрів України, який спрямований на створення умов для розвитку мобільного широкосмугового доступу.

Про це повідомляється на сайті НКРЗІ за підсумками засідання регулятора 5 листопада.

"НКРЗІ схвалила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу». Комісія прийняла рішення направити звернення до Прем’єр-міністра України щодо підтримки проєкту розпорядження та необхідності його розгляду в установленому порядку на засіданні уряду", - зазначили в НКРЗІ.

Як зауважують в Нацкомісії, ухвалюючи рішення НКРЗІ враховувала позицію найбільших мобільних операторів України - ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "Лайфселл".

Саме розпорядження Кабміну розроблене з метою виконання Указу Президента України від 8 липня 2019 року № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету, враховуючи пункт 3 рішення НКРЗІ від 29.10.2019 № 510 «Про розгляд Спільного плану заходів щодо виконання пунктів 4 та 5 заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених Указом Президента України від 8 липня 2019 року № 497/2019.

Як відомо, указ від 08.07.2019 № 497 був прийнятий з метою забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу до Інтернету, отримання повсюдно громадянами України переваг та можливостей цифрового світу, насамперед у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії. До Указу був доданий Перелік заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету.