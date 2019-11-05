Facebook змінив логотип компанії

“Ми представляємо новий логотип компанії, аби компанія Facebook більше відрізнялася від додатку Facebook, у якого залишиться свій логотип”, - повідомили у компанії.

Як додали у соцмережі, новий логотип повинен ще більше допомогти користувачам відрізняти компанію від її додатку.

Зазначається, що новий логотип написаний спеціальним шрифтом та великими літерами.

У Facebook також заявили, що впродовж наступних кількох тижнів розпочнуть використовувати новий логотип на власних матеріалах та новому сайті компанії.

Фото: newsroom.fb.com