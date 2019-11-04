Меркель відвідала завод Volkswagen і розповіла про плани щодо електрокарів

До 2030 року у Німеччині буде від 7 до 10 мільйонів електромобілів та 1 мільйон пунктів їх зарядки.

Про таке завдання канцлер ФРН Ангела Меркель нагадала в понеділок на заводі Volkswagen у місті Цвікау, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми визначили у нашому пакеті заходів із захисту клімату і очікуємо, що до 2030 року у нас буде від 7 до 10 мільйонів електромобілів та 1 мільйон пунктів їх зарядки", - заявила Меркель.

Федеральний уряд, за її словами, у найближчі роки вкладе рекордних 3,5 млрд євро в розширення інфраструктури для електромобілів. Перш за все, необхідно створити близько 50 тис. публічних зарядних пунктів, щоб мати "певний ступінь надійності". При цьому, за розрахунками, з 2025 року будівництво та експлуатація такої інфраструктури вже не потребуватиме субсидій.

Вона додала, що кількість електроавтубосів має бути також високою.

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Канцлер нагадала, що при виплаті за покупку електромобіля, так званого "екологічного бонусу", задіяні як федеральний уряд, так і виробники в рівних частинах. Практика надання "екологічного бонусу" буде продовжена з 2021 року для автомобілів з електричним, гібридним і привідним паливом, а згодом і для невеликих транспортних засобів ціною менше 40 тис. євро, наголосила вона.

Ангела Меркель на заводі Volkswagen у місті Цвікау / Фото: twitter.com/RegSprecher

Меркель наголосила, що Німеччина прагне, щоб частка відновлюваних джерел енергії до 2030 року досягла позначки 65%. При цьому, підкреслила вона, машини мають бути не тільки екологічними, але й безпечними та комфортними.

Ввечері Меркель зустрічається у себе в офісі в Берліні з виробниками та науковцями для обговорення питання електромобільності.