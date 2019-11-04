Меркель відвідала завод Volkswagen і розповіла про плани щодо електрокарів
Про таке завдання канцлер ФРН Ангела Меркель нагадала в понеділок на заводі Volkswagen у місті Цвікау, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми визначили у нашому пакеті заходів із захисту клімату і очікуємо, що до 2030 року у нас буде від 7 до 10 мільйонів електромобілів та 1 мільйон пунктів їх зарядки", - заявила Меркель.
Федеральний уряд, за її словами, у найближчі роки вкладе рекордних 3,5 млрд євро в розширення інфраструктури для електромобілів. Перш за все, необхідно створити близько 50 тис. публічних зарядних пунктів, щоб мати "певний ступінь надійності". При цьому, за розрахунками, з 2025 року будівництво та експлуатація такої інфраструктури вже не потребуватиме субсидій.
Вона додала, що кількість електроавтубосів має бути також високою.
Канцлер нагадала, що при виплаті за покупку електромобіля, так званого "екологічного бонусу", задіяні як федеральний уряд, так і виробники в рівних частинах. Практика надання "екологічного бонусу" буде продовжена з 2021 року для автомобілів з електричним, гібридним і привідним паливом, а згодом і для невеликих транспортних засобів ціною менше 40 тис. євро, наголосила вона.Ангела Меркель на заводі Volkswagen у місті Цвікау / Фото: twitter.com/RegSprecher
Меркель наголосила, що Німеччина прагне, щоб частка відновлюваних джерел енергії до 2030 року досягла позначки 65%. При цьому, підкреслила вона, машини мають бути не тільки екологічними, але й безпечними та комфортними.
Ввечері Меркель зустрічається у себе в офісі в Берліні з виробниками та науковцями для обговорення питання електромобільності.