Twitter повністю відмовляється від політичної реклами

Співзасновник і гендиректор соціальної мережі Twitter Джек Дорсі попередив, що компанія припиняє публікувати політичну рекламу по всьому світу.

Про це Дорсі повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Ми прийняли рішення припинити публікацію всієї політичної реклами на Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що сприйняття політичних меседжів (користувачами мережі – ред.) потрібно заслужити, а не купувати", - написав керівник компанії.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) 30 жовтня 2019 р.

У цьому зв'язку Дорсі підкреслив, що реклама в інтернеті має величезну силу й ефект для комерційних рекламодавців.

Однак, за його словами, "ця сила несе значні ризики для політики, де вона може бути використана для впливу на волевиявлення та зашкодити життям мільйонів людей".

Дорсі також зауважив, що остаточні правила реклами компанія оприлюднить до 15 листопада, нова політика набуде чинності 22 листопада, про що буде повідомлено окремо.