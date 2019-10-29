В Австралії судяться з Google через збір даних

Австралійська комісія з конкуренції і споживачів (ACCC) подала до суду позов проти Google через, те що компанія не повідомляла користувачам, який саме обсяг даних про місце знаходження людей вона збирала.

Про це повідомляє News.com.au.

“Австралійська комісія з конкуренції і споживачів подала сьогодні до федерального суду позов проти Google та вимагатиме фінансової компенсації й змін до шляху зібрання компанією даних про користувачів”, - йдеться у повідомленні.

У Google вже заявили, що захищатимуться у суді.

Зазначається, що позов був поданий регулятором після 18-місячного розслідування щодо роботи технологічних компаній в Австралії.

У регулятора вважають, що Google порушив національне законодавство з січня 2017 до кінця 2018 року, вводячи в оману австралійців щодо обсягу даних про місце знаходження користувачів, які збирала компанія.

Читайте також: Google запускає нову технологію аналізу запитів

За словами керівника ACCC Рода Сімс, у той період компанія повідомляла користувачам акаунтів Google на смартфонах та планшетах із операційною системою Android, що компанія не збиратиме дані про їх місце знаходження, якщо вони вимкнуть “історію про місце знаходження” в пристроях. Проте, насправді, у Google не пояснили, що користувачам було необхідно ще вимкнути додаток та Інтернет, аби компанія не могла збирати подальші дані.