Google запускає нову технологію аналізу запитів

Google розпочала впровадження нової технології, яка дозволить пошуковику краще розуміти контекст запиту виходячи з аналізу допоміжних слів у реченні.

Про це йдеться у блозі компанії.

«Застосовуючи модель BERT і до ранжирування, і до відібраних фрагментів під час пошуку, ми можемо набагато краще справлятися із завданням пошуку корисної інформації», - зазначили в Google, пояснюючи, що їх нова розробка здатна розуміти контекст слова, аналізуючи допоміжні слова, які знаходяться перед і за ним.

Нова технологія, заснована на штучному інтелекті, отримала назву BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers).

Як наголосили в компанії, використання BERT позначиться на ранжируванні результатів пошуку й допоможе Google-пошуковику краще розуміти кожен десятий запит англійською мовою в США, а в подальшому - і різними мовами по всьому світу.

Фото: Tony Avelar/Bloomberg