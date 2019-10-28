Українські школярі увійшли до ТОП-10 всесвітньої олімпіади з робототехніки

Команда українських школярів виборола 10 місце серед 189 країн на FIRST Global Challenge - олімпійських іграх із робототехніки, які пройшли у Дубаї (ОАЕ).

Українські діти побудували робота, який очищує океан від пластику, повідомляє ВВС Україна.

Темою Олімпіади FIRST Global Challenge було - очищення поверхні океану від пластику та інших матеріалів, які забруднюють довкілля. Команди виконували місію: за допомогою робота збирали великі та маленькі кульки, які символізують сміття, відвозили їх на спеціальні баржі та закидували на різні рівні вежі залежно від розміру.

Кожна команда зіграла дев'ять матчів у альянсі ще з двома країнами, які кожного разу змінювалися.

Після шести виконаних місій українська збірна вирішила ризикнути і кардинально перебудувала робота. За три години копіткої праці робот став ефективнішим та стабільнішим, що допомогло українським підліткам набрати більшу кількість балів і суттєво вирватися вперед та ввійти до play-off Олімпіади з робототехніки.

Від України в Олімпіаді з робототехніки взяли участь четверо дітей віком від 15 до 18 років: Олександр Плотницький, Віктор Жерноклеєв, Валентин Рибінський із Харкова та Юлія Шевченко з Києва.

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Олімпіада FIRST Global Challenge, на яку їдуть команди з усього світу, пройшла вже втретє. До цього змагання з робототехніки, у яких беруть участь діти віком від 14 до 18 років, проходили у США і Мексиці. Темами минулих ігор були альтернативна енергія і порятунок світу від водної кризи. Україна вже втретє взяла участь у FIRST Global Challenge.

Мета олімпіади FIRST Global Challenge - збільшити серед дітей знання з математики та інженерії.

Фото: STEM-ШКОЛА INVENTOR