Ізраїль відправить нову космічну експедицію на Місяць

Ізраїль планує знову повернутися на Місяць протягом наступних 2,5 років.

Попередня спроба космічної експедиції країни провалилася через аварійну посадку в квітні 2019, повідомляє Daily Mail.

Як зазначається, двигуни на ізраїльському космічному кораблі Beresheet вийшли з ладу через комп’ютерний збій при спробі посадки на супутник.

«Тепер творці апарату заявили, що відправлять Beresheet 2.0 на Місяць протягом 2,5 років», - зазначається у повідомленні.

За даними інженерів, програмне забезпечення місячного корабля буде модернізовано і матиме нову систему уникнення перешкод, щоб запобігти можливому збою.

«Ми дуже пишаємося і задоволені місією Beresheet, вона була першою з багатьох. Це зробило нас сьомою країною на орбіті Місяця, четвертою в спробі приземлитися», - сказав у ході виступу на 70-му Міжнародному астронавтичному конгресі Ехуд Хаюн, інженер з космічних систем в ізраїльській аерокосмічної промисловості.

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За його словами, наразі розробляється нова версія Beresheet.

Успіх зробить націю тільки четвертою, яка успішно приземлиться на місячну поверхню.