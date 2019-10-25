Ізраїль відправить нову космічну експедицію на Місяць

Ізраїль відправить нову космічну експедицію на Місяць

Укрінформ
Ізраїль планує знову повернутися на Місяць протягом наступних 2,5 років.

Попередня спроба космічної експедиції країни провалилася через аварійну посадку в квітні 2019, повідомляє Daily Mail.

Як зазначається, двигуни на ізраїльському космічному кораблі Beresheet вийшли з ладу через комп’ютерний збій при спробі посадки на супутник.

«Тепер творці апарату заявили, що відправлять Beresheet 2.0 на Місяць протягом 2,5 років», - зазначається у повідомленні.

За даними інженерів, програмне забезпечення місячного корабля буде модернізовано і матиме нову систему уникнення перешкод, щоб запобігти можливому збою.

«Ми дуже пишаємося і задоволені місією Beresheet, вона була першою з багатьох. Це зробило нас сьомою країною на орбіті Місяця, четвертою в спробі приземлитися», - сказав у ході виступу на 70-му Міжнародному астронавтичному конгресі Ехуд Хаюн, інженер з космічних систем в ізраїльській аерокосмічної промисловості.

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За його словами, наразі розробляється нова версія Beresheet.

Успіх зробить націю тільки четвертою, яка успішно приземлиться на місячну поверхню.

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