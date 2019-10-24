Toyota показала літаючу електромітлу

Японська компанія Toyota показала на автосалоні в Токіо прототип літаючої електромітли e-broom.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Toyota привезла на автосалон до Токіо декілька незвичайних концептів, серед яких є навіть електрична літаюча мітла", - йдеться в повідомленні.

"Компанія Toyota привезла на автосалон до Токіо декілька незвичайних концептів, серед яких є навіть електрична літаюча мітла", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, прототип отримав назву e-broom і, як кажуть самі творці, вони надихалися саме мітлою, яку використовують відьми для польотів.

За задумом авторів, концепт має об'єднати людину і машину, заново відкривши задоволення від мобільності.

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Однак, як саме це має відбуватися, в компанії не пояснили.

Як повідомлялося, японський автовиробник Toyota показала концепт автомобіля моделі LQ зі "штучним інтелектом".