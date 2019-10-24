Toyota показала літаючу електромітлу
Про це повідомляє портал Motor.
"Компанія Toyota привезла на автосалон до Токіо декілька незвичайних концептів, серед яких є навіть електрична літаюча мітла", - йдеться в повідомленні.
"Компанія Toyota привезла на автосалон до Токіо декілька незвичайних концептів, серед яких є навіть електрична літаюча мітла", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, прототип отримав назву e-broom і, як кажуть самі творці, вони надихалися саме мітлою, яку використовують відьми для польотів.
За задумом авторів, концепт має об'єднати людину і машину, заново відкривши задоволення від мобільності.
Однак, як саме це має відбуватися, в компанії не пояснили.
Як повідомлялося, японський автовиробник Toyota показала концепт автомобіля моделі LQ зі "штучним інтелектом".